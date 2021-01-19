Дептранс Москвы предупредил о пробках в восемь баллов к вечеру 19 января

К вечеру 19 января пробки в Москве могут достичь семи-восьми баллов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время движение затруднено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов. На данный момент длина заторов составляет 51 км.

Исходя из данных дептранса Москвы, в городе утром и днем пробки будут составлять четыре-пять баллов, к вечеру движение по столичным дорогам будет затруднено, пробки достигнут семи-восьми баллов.

Накануне заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезли свыше 1 млн куб. м снега. Чиновник отметил, что снег убирают около 65 тыс. рабочих и не менее 11 тыс. единиц спецтехники.