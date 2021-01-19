Мороз в –42 градуса не помешал крещенским купаниям в Сыктывкаре

Жители Сыктывкара в лютый мороз в –42 градуса приняли участие в традиционных крещенских купаниях, которые прошли в ночь на 19 января. В микрорайоне Красная гора, где освятили купель, выстроилась очередь из желающих окунуться в святую воду.

Как пишет ИА «Комиинформ», на территории курьи Кирульской развернули два модуля для женской и мужской раздевалок с подогревом, сделали подмостки и обустроили крещенские купели. В омовениях приняли участие несколько десятков человек.

За общественным порядком на территории иордани следили полицейские, спасатели «СПАС-Коми». По словам замначальника сыктывкарского отряда «СПАС-Коми Андрея Шипко, в этом году низкие температуры, поэтому спасатели были готовы к любым ситуациям. Дежурство началось с 21:00 18 января и продлится сутки.

16 января сообщалось, что в Коми в купаниях на Крещение планировали принять участие более 200 заключенных. Купели оборудуют в большинстве колоний. Стационарные купели с навесом уже имеются в ИК-19, ИК-29 и КП-51.