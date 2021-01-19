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Младенца похитили у жительницы Подольска под предлогом лечения

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В Московской области у жительницы Подольска похитили младенца под предлогом лечения. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О похищении ребенка жительница Подольска, зарегистрированная в Воронежской области, сообщила в полицию 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря неизвестные ей люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом убедили ее, что ее месячный сын болен и нуждается в срочном лечении, после чего забрали его.

Как отмечает телеканал, в день обращения правоохранители направили материалы о похищении ребенка следователям. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Местонахождение ребенка в настоящее время неизвестно, пишет «Ридус».

19 января сообщалось, что в Бурятии мужчина похитил трехлетнюю девочку, угрожая отцу ребенка пистолетом. По данным следствия, девочка после развода осталась жить с отцом, а ее мать уехала в другой регион. Там женщина обратилась в суд с заявлением об определении места жительства девочки вместе с ней. Однако до вынесения судебного решения женщина вместе с ранее судимым 39-летним приятелем вернулась в Бурятию, где вместе с ним забрала ребенка.

В ходе допроса задержанный ранее судимый мужчина дал подробные показания, также у него изъяли пневматический пистолет Gamo P-27 Dual. Девочка была возвращена отцу. Возбуждено уголовное дело.

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