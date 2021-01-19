Открытие филиала Пушкинского музея в Томске отложено из-за COVID-19

В Томске задерживается открытие филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Причина — противоэпидемиологические ограничения, принятые в России из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно после переговоров губернатора Сергея Жвачкина с руководством ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Как уточняет РИА Томск, в 2020 году региональные власти предложили Пушкинскому музею открыть сибирский филиал в Томске и приспособить под постоянную экспозицию здание бывшего Дома офицеров. В музее, в свою очередь, пообещали собрать коллекцию из экспонатов ГМИИ и предметов современного искусства.

Финансироваться проект будет на частные инвестиции. Кроме выставочного пространства, в здании, расположенном в центре Томска, планируется разместить кафедру современного искусства Томского государственного университета.

Дом офицеров был построен на рубеже XIX–XX веков архитектором Константином Лыгиным. До 1917 года здесь было Благородное собрание. После 1931 года в здании располагался гарнизонный Дом Красной армии.

В 2011 году Минобороны России передало здание в собственность города. Однако через год оно перешло в ведение региона.