Биолог допустила преобладание «британского» штамма коронавируса в России

Быстро распространяющийся «британский» штамм коронавируса может к весне стать самым распространенным в ряде стран, в том числе в России, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, выявленный в декабре в Великобритании новый штамм SARS-CoV-2 на 56% заразнее изначального варианта коронавируса. В связи с этим те контакты, которые по длительности ранее считались безопасными, теперь могут грозить заражением.

К настоящему моменту выявлено большое количество зараженных этим штаммом в США, отметила Баранова. Согласно прогнозу Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к марту в Штатах будет преобладать именно этот вариант коронавируса.

«Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — цитирует биолога 19 января «РИА Новости».

Специалист отметила, что никто точно пока не знает за какое время контакта с зараженным можно заболеть самому, но из-за скорости распространения у «британского» штамма есть шансы «победить» старый вариант.

«Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину», — указала Баранова.

Также она выразила сомнения в том, что в России лишь один зараженный «британским» штаммом, так как, несмотря на приостановку авиасообщения с Великобританией, в РФ попадают люди из других стран, где уже обнаружена эта мутация коронавируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Британские специалисты подтвердили, что он распространяется с большей скоростью. За несколько недель штамм выявили в более 40 странах мира.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса. В январе первый его случай зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

18 января сообщалось, что ранее неизвестную мутацию коронавируса выявили в федеральной земле Бавария в Германии. Обнаружить ее удалось из-за вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен.

12 января российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Как объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок, в организме людей, страдающих от иммунодефицита, возникает больше мутаций коронавируса.