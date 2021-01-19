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Ученые обнаружили связь между болезнью глаз и коронавирусом

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Светобоязнь и воспаление органов зрения могут свидетельствовать о коронавирусе, заявили ученые из британского университета Anglia Ruskin University (ARU). Результаты их исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.

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По словам специалистов, светобоязнь у инфицированных может проявляться не только от яркого солнечного света, но и от экрана смартфона и других гаджетов, также от огня в камине. Кроме того, у зараженных коронавирусом слепых также появляется глазной дискомфорт.

Однако ученые отметили, что зуд, воспаление и непереносимость света характерны для конъюнктивита и других заболеваний.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что порядка 40% переболевших COVID-19 столкнулись с нарушением сна.

По словам эксперта, в самом начале заболевания люди сталкиваются с ухудшением качества сна или вовсе с его потерей. По мере того, как развивается основное заболевание, человек, наоборот, начинает спать больше обычного.

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