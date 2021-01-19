Романов забросил первую шайбу в НХЛ

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в игре против «Эдмонтона» забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Романов открыл счет в игре на 9-й минуте первого периода. На момент публикации новости «Монреаль» после второго периода ведет со счетом 2:0. Вторую шайбу забросил защитник Ши Уэбер.

Ранее, 18 января, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ.

Россиянин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте. Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:3 (по буллитам).