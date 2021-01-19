В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 19 января

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в Москве во вторник, 19 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров покажут –12…–14 градусов, ночью похолодает до –18. Местами в столичном регионе возможна гололедица.

Ветер будет иметь западное направление, 1–6 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.

При этом с четверга, 21 января, в европейской части России произойдет резкое повышение температуры, которое продержится минимум до выходных.