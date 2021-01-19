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На Сахалине проверили более 40 тыс. люков после падения девочки

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Более 40 тыс. люков проверили в Сахалинской области после падения пятилетней девочки в канализацию в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 18 января.

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Во время совещания в областном правительстве, которое провел глава региона Валерий Лимаренко, была озвучена вероятная причина произошедшего. По словам специалистов, люк, в который провалился ребенок, находится в ведении МКП «Городской водоканал». В последний раз организация проводила работы на объекте в конце декабря.

«Возможно, при этом крышка люка была неправильно установлена и, как следствие, неплотно закрыта. Директору и главному инженеру предприятия объявлены выговоры. Руководитель соответствующего участка будет уволен», — сказано в сообщении.

Служебное расследование продолжается.

17 января девочка ушла кататься на горку, но домой не вернулась. Были организованы ее поиски, в которых наравне с полицией участвовали спасатели и добровольцы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но в итоге ребенка нашли живым в канализационном колодце. Девочку госпитализировали.

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