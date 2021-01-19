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Биолог оценила распространение «британского» штамма коронавируса в РФ

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что «британский» штамм коронавируса к марту может стать самым распространенным на территории России.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
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«Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. Американский центр CDC [Центр по контролю и профилактике заболеваний] дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам биолога, в случае с британской версией коронавируса период заражения может сократиться. Кроме того, новый штамм будет побеждать старый в скорости «захвата новых носителей», добавила она.

Баранова подчеркнула, что ситуация будет нарастать, как снежный ком, и надежда остается только на вакцину. Также биолог заявила, что не верит в наличие только одного носителя «британского» штамма на территории России.

10 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса. На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в течение двух-трех недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

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