Байден и Харрис проведут мероприятие в память о жертвах COVID-19

Избранный президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступят с речью в память о скончавшихся из-за COVID-19 на церемонии в Вашингтоне. Об этом 18 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на команду переходного периода.

Мероприятие пройдет вечером 19 января у пруда напротив мемориала Линкольну.

18 января сообщалось, что в США за сутки было выявлено 174 513 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах заболело более 23,9 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в стране превышает 397 тыс.

Также стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.