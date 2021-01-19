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На Украине мужчина скатил детей с горки в пластиковом пакете

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В Киеве очевидцы сняли на видео, как мужчина надевает на детей пластиковый пакет и спускает их с заснеженной горки.

«В этом сезоне санки не в моде. В номинации лучший папа побеждает папа этих детей», — подписала автор видео, опубликованного в Facebook.

В комментариях пользователи рассказали о возможных травмах от такого способа катания, а также предложили вручить мужчине «антипремию Дарвина».

«Травмпункт не резиновый, а папе штраф влепить за отсутствие мозгов», — написала один из пользователей.

Однако среди комментариев нашлись и те, в которых люди встают на защиту мужчины и хвалят его за изобретательность.

Ранее сообщалось, что в Московской области семилетний ребенок погиб при катании с горки на детской площадке.

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