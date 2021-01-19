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В Бурятии вооруженный мужчина похитил трехлетнюю девочку

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В Бурятии мужчина похитил трехлетнюю девочку, угрожая отцу ребенка пистолетом, сообщается на сайте СУ СК по региону в понедельник, 18 января.

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В правоохранительные органы обратился житель Хоринского района, который сообщил о похищении дочери незнакомым мужчиной. По данным следствия, девочка после развода осталась жить с отцом, а ее мать уехала в другой регион. Там женщина обратилась в суд с заявлением об определении места жительства девочки вместе с ней.

Однако до вынесения судебного решения женщина вместе с ранее судимым 39-летним приятелем вернулась в Бурятию.

«На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ», — сказано в сообщении.

Однако на въезде автомобиль остановили сотрудники вневедомственной охраны. В ходе допроса мужчина дал подробные показания, также у него изъяли пневматический пистолет Gamo P-27 Dual. Девочка была возвращена отцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия»).

В конце декабря сообщалось, что суд в Марий Эл приговорил к шести годам колонии 34-летнюю местную жительницу за похищение новорожденной девочки. Женщина принесла ребенка домой и заявила супругу и родственникам, что это ее дочь.

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