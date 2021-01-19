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Водителей предупредили о критических для автомобиля морозах

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Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире «Радио 1» в понедельник, 18 января, рассказал о критической температуре для автомобиля в морозы.

По словам специалиста, машина «очень плохо чувствует себя» при низких температурах, которые в настоящее время установились в Московском регионе. Ломанов отметил, что мороз в -25 градусов является критической температурой для автомобилей.

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«Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя, потому что холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, если есть возможность не ехать в такой мороз, то лучше не ехать», — подчеркнул эксперт.

Ломанов отметил, что проблемы в мороз могут возникнуть с электрикой автомобиля и системой управления двигателем, то есть подачей топлива, пишет «Газета.ру». Чем современнее машина, тем меньше должно быть с ней проблем в морозы. Например, подмерзнуть что-нибудь может в очень старых, карбюраторных автомобилях, пишет НСН.

«Большинство современных автомобилей работает на системе впрыска. И если ваш автомобиль в целом исправный, то он будет зимой заводиться», — заявил Ломанов.

17 января водителей в Московской области призвали подготовить свои автомобили к сильным морозам. Автомобилистам рекомендовано убедиться, что машины готовы к поездкам, в случае возникновения нештатных ситуаций их попросили звонить по номеру 112.

Ранее эксперт Андрей Савин назвал способы открыть примерзшую дверь в автомобиле. Он отметил, что не всегда причиной примерзания двери к кузову служит прилегающая резинка. Часто холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка. Савин советует попытаться попасть в салон через другую дверь, затем перегнать машину в теплое место и оставить ее там на несколько часов. Если такая проблема возникнет вновь, следует заменить механизм.

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