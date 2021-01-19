Педиатр предупредила об опасности ношения шапок-балаклав детьми зимой

Врач-педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в эфире «Радио 1» в понедельник, 18 января, предостерегла родителей от использования шапок-балаклав детьми зимой.

По словам специалиста, принимая решение о прогулках детей в мороз, следует учитывать их возраст. Детей детсадовского возраста врач посоветовала вообще не выпускать на улицу в нынешние морозы, школьников первых классов можно выпускать только до школы и обратно. Также Буцкая посоветовала отказаться от использования балаклав для детей, поскольку они быстро промокают и на морозе могут привести к простудам.

Как отмечает НСН, синоптики предупреждали, что в ночь на 19 января столбики термометров опустятся до -21…-23 градусов в Москве, по области ожидается до -26 градусов. Днем температура составит -12…-14 градусов, в области — до -17 градусов.

В декабре врач-инфекционист Елена Белова рассказала о правилах ношения масок на улице в мороз. По словам специалиста, защитную маску не стоит носить на улице в мороз, поскольку при низких температурах она становится влажной. При этом носить маску рекомендуется в местах большого скопления людей, например на остановке.