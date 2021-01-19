Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост

Глава администрации муниципального образования «Урицкий наслег» в Якутии Степан Иванов, найденный мертвым, хотел покинуть свой пост. Об этом рассказал глава Олекминского района Николай Харбин.

По его словам, новость о смерти Иванова стала для него неожиданностью. Харбин описал погибшего как «грамотного специалиста», «эрудированного и порядочного».

«Сам факт того, что он был на втором сроке, говорит о том, что люди ему доверяли, я ему доверял, был спокоен за тот участок… У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 19 января.

Харбин отметил, что обстоятельства смерти Иванова устанавливают следственные органы.

Тело главы администрации «Урицкого наслега» было найдено в понедельник на рабочем месте. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.