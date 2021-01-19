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Четыре человека погибли при пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске

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Тела четырех человек обнаружили во время тушения пожара в одном из гаражных комплексов Новосибирска, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону во вторник, 19 января.

Огонь вспыхнул на втором этаже гаражного комплекса на улице Почтовый Лог в Дзержинском районе города. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех человек, их личности устанавливаются. По предварительным данным, в здании могли находиться другие люди.

На месте пожара продолжается разбор завалов. СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось, что три человека стали жертвами пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме в городе Ачинске Красноярского края.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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