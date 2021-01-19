Авиаудар нанесен по центральному району Ирака

Центральный район иракской провинции Бабиль подвергся авиационной атаке, сообщает 19 января телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что нападение совершено вблизи города Джурф-эн-Наср. Эта территория, по информации журналистов, находится под контролем иракских вооруженных сил.

При этом, согласно данным телеканала Al Arabiya, к юго-западу от Багдада неподалеку от Джурф-эн-Насра прозвучали три взрыва на позициях проиранского шиитского движения «Хезболла». Известно, что иракские военнослужащие в результате атаки не пострадали.

В свою очередь, Центральное командование США отрицает, что ему известно о нанесении ударов с воздуха по Ираку, добавили источники канала.

1 января трое военнослужащих в Ираке стали жертвами взрыва самодельного взрывного устройства.