Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден не даст снять ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии
Общество
Умер сын академика Сахарова
Общество
Жителей ЦФО предупредили об обильных снегопадах в конце недели
Экономика
ЦБ планирует развить институт информаторов
Экономика
В России обсуждают создание новых лоукостеров
Спорт
Госдеп поддержал перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии
Общество
Пропавших после схода лавины в Домбае четверых людей нашли живыми
Мир
Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Авиаудар нанесен по центральному району Ирака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный район иракской провинции Бабиль подвергся авиационной атаке, сообщает 19 января телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что нападение совершено вблизи города Джурф-эн-Наср. Эта территория, по информации журналистов, находится под контролем иракских вооруженных сил.

При этом, согласно данным телеканала Al Arabiya, к юго-западу от Багдада неподалеку от Джурф-эн-Насра прозвучали три взрыва на позициях проиранского шиитского движения «Хезболла». Известно, что иракские военнослужащие в результате атаки не пострадали.

В свою очередь, Центральное командование США отрицает, что ему известно о нанесении ударов с воздуха по Ираку, добавили источники канала.

1 января трое военнослужащих в Ираке стали жертвами взрыва самодельного взрывного устройства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021