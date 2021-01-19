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Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 российских регионах

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Недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 32 российских регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 19 января.

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«На второй неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32 субъектах Российской Федерации и 12 центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за вторую неделю было обследовано 17,7 тыс. человек, проведено 67,5 тыс. исследований, из которых доля положительных результатов составила 1,5%.

На данный момент от гриппа привиты 85,9 млн человек (59% от численности населения). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

15 января сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в России тест-систему, которая способна диагностировать у пациента COVID-19 и грипп по одному биоматериалу.

Регистрационное удостоверение получила компания «НекстБио». Ее разработка позволяет диагностировать коронавирус нового типа, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (пандемического свиного гриппа 2009 года).

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