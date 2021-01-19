Названа продолжительность режиссерской версии «Лиги справедливости»

Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» будет длиться четыре часа. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил сайт Hypebeast со ссылкой на HBO Max.

Так, режиссер Зак Снайдер еще в августе 2020 года заявлял, что намерен разбить проект на четыре эпизода по одному часу. В итоге длительность картины составит 240 минут. Длительность предыдущей ленты 2017 года составила 120 минут.

Версия Зака Снайдера будет отличаться от театральной наличием новых и изменением старых сцен и более прописанными характерами героев. На съемку дополнительных эпизодов было выделено около $70 млн, пишет REGNUM.

В начале января Снайдер заявлял, что новым сценам в фильме отведут небольшой фрагмент картины. Режиссер добавил два отрывка: «кусок, который мне всегда хотелось снять, но у меня раньше не было возможности» и «весь эпизод с Джаредом Лето».

«Собирать фильм снова было чем-то похоже на работу археолога: я складывал все эти куски вместе — что у меня уже было ранее, эпизоды, доделанные сейчас, и то, что никогда не появилось бы на экране, хоть я это и снимал», — пояснил режиссер.

Премьера новой «Лиги справедливости» на HBO Max пройдет 21 марта, отмечает телеканал «360».

Как напоминает «Газета.ру», в 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо режиссера Зака Снайдера, который был вынужден выйти из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.