Трамп подписал указ о недопустимости закупок беспилотников у КНР и РФ

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о недопустимости государственных закупок беспилотных летательных аппаратов, в частности, у Китая и России. Документ опубликован 18 января на сайте Белого дома.

«Политикой Соединенных Штатов является предотвращение использования денег налогоплательщиков для закупок БПЛА, которые представляют собой неприемлемый риск и производятся или содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты производства иностранных противников США. Необходимо поощрять местное производство БПЛА», — говорится в документе.

Помимо Китая и России в число противников США также попали КНДР и Иран, а также любые страны, которые госдеп в будущем может объявить таковыми.

В ноябре 2020 года стало известно о том, что власти США одобрили продажу 18 американских беспилотников MQ-9 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму $2,9 млрд.