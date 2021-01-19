Три человека погибли в ДТП с поездом в Бельгии

В Бельгии пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде, погибли три человека, сообщил телеканал RTBF в понедельник, 18 января.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Эринн. Поезд следовал по маршруту Брюссель – Турнэ. Водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум, после чего произошло столкновение. В результате три человека, которые находились в машине, погибли.

Отмечается, что движение поездов было возобновлено после небольшой задержки. По факту аварии начато расследование.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Пермском крае микроавтобус «ГАЗ Соболь» столкнулся с грузовиком «КамАЗ», пострадали шесть человек.