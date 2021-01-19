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Тренер «Динамо» Крикунов оценил перенос матчей ЧМ по хоккею из Минска

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Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов считает политическим решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе матчей чемпионата мира по хоккею – 2021 из Минска.

В 1980-е годы Крикунов играл за минское «Динамо», потом долгое время тренировал его, а в 2002 году привел белорусскую сборную к выходу в полуфинал Олимпийских игр.

«Я думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и ее экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Да и гости из других стран были бы не прочь поехать в красивый город, где всегда дружелюбная атмосфера», — рассказал он «Известиям».

Крикунов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Россия перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, когда звучали призывы бойкотировать соревнования.

«Но это бесполезно. Нас не задавят. Спорт был, есть и будет», — заключил специалист.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спорт для политики: как перенос ЧМ повлияет на организаторов

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