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Жителей ЦФО предупредили об обильных снегопадах в конце недели

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Обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие выходные, сообщается 18 января на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в тексте.

В этой связи специалисты рекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно информировать заинтересованные органы управления об опасных погодных явлениях для своевременных превентивных мероприятий.

Ранее в этот день Гидрометцентр предупредил о наступлении аномальных холодов в Тюменской области. Пик низких температур в регионе придется на 23–24 января. В ночь на эту дату ожидается до –37 градусов.

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