Адвокат пошла на сделку со следствием по делу о взятке судье из Лыткарино

Адвокат Ирина Кувакина дала признательные показания по делу о получении взятки в размере 13 млн рублей судьей Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым. Об этом 19 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий после задержания сотрудниками ФСБ адвоката Кувакиной Ирины Васильевны, которая оформила добровольную явку с повинной с заявлением о преступлении со стороны судьи, юрист подписала заявление о сделке со следствием, подробно рассказав детали о передаче взятки. Она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили агентству.

15 января стало известно о том, что сотрудники ФСБ задержали с поличным судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки размером 13 млн рублей. Также сообщалось о задержании адвоката.

Судья обещал за денежное вознаграждение свою помощь по уголовному делу, которое связано с незаконным оборотом наркотиков. На данный момент Котова отпустили из-за особого статуса «до соответствующего решения квалифкомиссии».

В производстве судьи находится уголовное дело, возбужденное по двум статьям УК РФ, одной из защитников по нему является Ирина Кувакина.