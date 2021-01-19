Ученые назвали признак скорой смерти от COVID-19

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что повышенный уровень циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК) у пациентов с коронавирусом является показателем вероятного летального исхода от COVID-19, говорится в статье, опубликованной на bioRxiv.

Специалисты взяли плазму крови у 97 заболевших COVID-19, чтобы исследовать мтДНК, которая служит маркером гибели клеток организма от вируса и тяжелой реакции иммунной системы на него. Уровень кислоты увеличивается при сепсисе, ишемии или геморрагическом шоке.

Анализ проб показал, что высокий показатель мтДНК был у пациентов, которые в итоге скончались от заболевания, находились в отделении интенсивной терапии или перенесли интубацию.

Так, повышенный уровень такой кислоты в два раза увеличивает риск смерти от COVID-19, в три раза — помещение в реанимацию, а риск интубации вырастает в шесть раз.

«Многофакторный регрессионный анализ показал, что высокие уровни циркулирующей мтДНК являются независимым фактором риска для всех этих исходов после поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания», — отмечается в статье.

Кроме того, ученые убеждены, что тест на митохондриальную ДНК предсказывает исход болезни и состояние пациентов лучше, чем другие анализы. По их словам, процесс тестирования так же прост, как ПЦР-тест.

6 января немецкие исследователи пришли к выводу, что снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).