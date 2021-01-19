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В Музее Лондона появилась гигантская надувная фигура Трампа

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Гигантская надувная фигура действующего президента США Дональда Трампа появилась в Музее Лондона, сообщает Reuters в понедельник, 18 января.

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Средства на новый экспонат были собраны при помощи краудфандинга. Наполненный гелием надувной шар изображает политика в виде плачущего ребенка в подгузнике, который держит телефон.

В музее заявили, что новый экспонат пополнит коллекцию, посвященную протестам. Так, в нее входят объекты, связанные с движением суфражисток и митингами против изменения климата.

Создатели фигуры выразили надежду, что она будет служить напоминанием о борьбе против политики ненависти, которую, по их мнению, проводил Трамп.

Отмечается, что впервые надувная фигура Трампа поднялась в небо над Лондоном в 2018 году, когда в городе проходили протесты против визита главы США. Позднее она летала над Францией, Аргентиной, Ирландией и Данией и некоторыми американскими городами в знак протеста против политики главы Белого дома.

В ноябре прошлого года в штате Алабама один из недовольных политикой Трампа даже проткнул воздушный шар, куда его доставили, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче по американскому футболу. Аренда шара стоила организаторам протеста $4 тыс., которые были собраны с помощью пожертвований.

20 января Дональд Трамп покинет Белый дом после поражения на президентских выборах, состоявшихся в ноябре прошлого года. Новым главой государства станет демократ Джозеф Байден.

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