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Британский сериал «Острые козырьки» закроют после шестого сезона

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Шестой сезон станет финальным для британского сериала «Острые козырьки», сообщает 18 января Variety со ссылкой на шоураннера Стивена Найта.

«Острые козырьки» возвращаются с огромным успехом. После вынужденной задержки производства из-за пандемии COVID мы обнаружили, что семья находится в крайней опасности, и ставки как никогда высоки. Пока сериал подходит к концу, история продолжится в другой форме», — говорится в заявлении.

Решение о завершении сериала может быть связано с пандемией, пишет издание, поскольку в 2019 году Найт заверял, что проект будет продлен минимум до седьмого сезона.

При этом журналисты заподозрили создателей «Острых козырьков» в намерении заняться спин-оффом шоу или снять полнометражный фильм.

Сериал «Острые козырьки» вышел в 2013 году на BBC Two и стал одним из самых популярных зарубежных хитов общественного вещания. В 2019 году с выходом пятого сезона он перешел на флагманский канал BBC One, а также стал доступен по всему миру на Netflix.

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