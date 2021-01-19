Скончался реставратор Виктор Живан

Реставратор Виктор Живан, который участвовал в восстановлении объектов Эрмитажа и Летнего сада, умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Союз реставраторов Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».

«18 января 2021 года на 62 году ушел из жизни Живан Виктор Иванович, заслуженный петербургский реставратор, директор ООО «КАСТ», — сказано в сообщении.

Причина смерти не называется.

Виктор Живан родился в 1959 году в Житомирской области Украинской ССР. Впоследствии переехал в Ленинград, где с 1988 по 1993 гг. работал в мастерской №1 ПСО «Реставратор». Позже организовал частную компанию, которая занималась комплексной реставрацией памятников и объектов культурного наследия.



Как сообщили в союзе, реставратор участвовал в комплексной реконструкции Петропавловской крепости, была проведена реставрация чугунного ограждения лестницы Эрмитажа, ограды Русского музея, были воссозданы ворота Летнего Сада.

Кроме того, Виктор Живан руководил работами по реставрации интерьеров храма Спаса на Крови, фасада собора Петра и Павла в Петергофе. Принимал участие в воссоздании и реставрации декора Дома ученых имени Максима Горького, театра им. В. Ф. Комиссаржевской и других архитектурных памятников.