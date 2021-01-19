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Более 740 млн рублей выделено на создание инфекционной больницы в Коми

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Распоряжение об утверждении Адресной инвестиционной программы Республики Коми подписал первый заместитель регионального правительства Игорь Булатов.

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми в 2021 году составят 2 746,1 млн рублей. На автомобильные дороги в наступившем году планируют направить 264 184 тыс. рублей, передает ИА «Комиинформ».

Наиболее ресурсоемкий объект в этом году – Республиканская инфекционная больница. На ее строительство заложили 744 млн рублей. На объекты капитального строительства муниципальной собственности Республики Коми в 2021 году направят около 900 млн рублей. Наибольшая сумма выделяется на строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» в Ухте – 232 млн рублей.

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