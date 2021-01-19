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Пропавших после схода лавины в Домбае четверых людей нашли живыми

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Найдены туристы, которые не выходили на связь, после схода снежной лавины в Домбае, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике во вторник, 19 января.

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Как рассказал замначальника управления ведомства по региону Антон Шахбазян в Instagram, в Домбае завершился обход гостиниц, и все четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены.

18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

По предварительной информации МЧС, в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Шесть человек выбрались из-под снега. Еще один человек погиб, им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предупредил, что в регионе сохраняется лавиноопасность, и призвал граждан быть осторожными.

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