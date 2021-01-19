Регистрация жилья в заповеднике в Курской области завершится к сентябрю

В Курской области почти 500 жителей деревни Кукуевка смогут зарегистрировать право собственности на свои дома в охранной зоне курского Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. Алехина к сентябрю этого года, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Ведутся переговоры с Минприроды и Минстроем РФ, чтобы ускорить решение жилищного вопроса жителей Кукуевки, которые хотят получить документы на жилые постройки согласно дорожной карте. Как напоминает ИА «Абирег», в первую очередь оформить располагающуюся в охранной зоне заповедника недвижимость смогут те, у кого есть разрешение на строительство. Оставшимся 120 домовладельцам, которые возвели здания без такой бумаги, придется подождать.

Заповедник имени Алехина расположен в юго-западной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны средней полосы, на территории Медвенского, Мантуровского, Горшеченского районов Курской области. Площадь — 5287,4 га. Границы территории неоднократно менялись. В заповеднике отмечено 50 видов млекопитающих, зарегистрировано 226 видов птиц, это около 80% видового состава птиц региона, из них более 90 видов гнездится на территории заповедника.