Байден предложил послу США в РФ Салливану временно сохранить пост

Избранный президент США Джо Байден предложил послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану временно сохранить свой пост. Об этом 18 января сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что команда переходного периода избранного президента Соединенных Штатов обратилась к Салливану и некоторым другим дипломатам, назначенным действующим главой государства Дональдом Трампом, с просьбой остаться на своих постах.

По данным агентства, Салливану предложено продолжить работу в Москве до тех пор, пока ему не будет найдена замена. Избранный президент считает эту должность «слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной».

Ранее, в ноябре 2020 года, Байден представил кандидатов на ключевые позиции в его администрации. В частности, госсекретарем США Байден назначит Энтони Блинкена, постпредом при ООН станет Линда Томас-Гринфилд. Советником по безопасности демократ назначит Джейка Салливана.

Джон Салливан был назначен послом США в Москве осенью 2019 года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана.