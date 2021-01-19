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Юрист назвал противоправным перенос матчей ЧМ по хоккею из Минска

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Решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска является противоправным так как нарушает устав Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 18 января заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

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«Решение совета Международной федерации хоккея нарушает нормы ее устава, а также других основополагающих документов международного спортивного права, в частности, запрещающих вмешательство политики в спорт, провозглашающих принцип автономии спорта, спортивного нейтралитета <…> решение совета IIHF может быть обжаловано в Спортивном арбитром суде в Лозанне (CAS)», — приводит его слова ТАСС.

Алексеев подчеркнул, что белорусская сторона может компенсировать убытки, связанные с отменой турнира через суды государственной юрисдикции. По его мнению, решение о переносе чемпионата было принято под политическим давлением «по наводке членов Европарламента», которые таким образом прессингуют «непослушные» страны. В то же время страны с «жестким режимом» совершенно спокойно проводят международные спортивные соревнования, как, например, Китай.

«Налицо политика двойных стандартов, которая существенно вредит международному спортивному и олимпийскому движению. Необходимо учитывать, что степень демократии в отдельно взятой стране определяет сама страна, а не кто-то иной, это прежде всего внутреннее дело каждого конкретного государства, политический режим в котором устанавливается в зависимости от объективных экономических, национальных, этнических, исторических, природных и других предпосылок», — добавил Алексеев.

18 января IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее.

Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам генерального секретаря Латвийской хоккейной ассоциации Виестурса Козиолса, Латвия способна самостоятельно провести турнир в случае строительства быстровозводимой арены.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, где после прошедших в августе президентских выборов продолжаются акции протеста.

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