Юрист назвал противоправным перенос матчей ЧМ по хоккею из Минска

Решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска является противоправным так как нарушает устав Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 18 января заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

«Решение совета Международной федерации хоккея нарушает нормы ее устава, а также других основополагающих документов международного спортивного права, в частности, запрещающих вмешательство политики в спорт, провозглашающих принцип автономии спорта, спортивного нейтралитета <…> решение совета IIHF может быть обжаловано в Спортивном арбитром суде в Лозанне (CAS)», — приводит его слова ТАСС.

Алексеев подчеркнул, что белорусская сторона может компенсировать убытки, связанные с отменой турнира через суды государственной юрисдикции. По его мнению, решение о переносе чемпионата было принято под политическим давлением «по наводке членов Европарламента», которые таким образом прессингуют «непослушные» страны. В то же время страны с «жестким режимом» совершенно спокойно проводят международные спортивные соревнования, как, например, Китай.

«Налицо политика двойных стандартов, которая существенно вредит международному спортивному и олимпийскому движению. Необходимо учитывать, что степень демократии в отдельно взятой стране определяет сама страна, а не кто-то иной, это прежде всего внутреннее дело каждого конкретного государства, политический режим в котором устанавливается в зависимости от объективных экономических, национальных, этнических, исторических, природных и других предпосылок», — добавил Алексеев.

18 января IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее.

Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам генерального секретаря Латвийской хоккейной ассоциации Виестурса Козиолса, Латвия способна самостоятельно провести турнир в случае строительства быстровозводимой арены.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, где после прошедших в августе президентских выборов продолжаются акции протеста.