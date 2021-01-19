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Группа «Кино» перенесла концерты в Санкт-Петербурге из-за пандемии

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Группа «Кино» сообщила о переносе концертов в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Так, выступления, которые планировалось провести 13 и 14 февраля, были перенесены на 22 и 23 мая.

«Сообщаем вам о переносе настолько рано, насколько это оказалось возможным, чтобы вы могли скорректировать свои планы и не приобретали билеты до Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении группы в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 18 января.

Группа и организаторы концерта принесли извинения и заверили, что мероприятие обязательно состоится.

22 декабря группа опубликовала на платформе YouTube клип на песню «Это не любовь». Видео содержит рисунки основателя коллектива Виктора Цоя. Кроме того, в песне сохранили оригинальный вокал Цоя, отреставрировав запись 1985 года.

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