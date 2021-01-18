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В Сербии большинство граждан выбрали для вакцинации «Спутник V»

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Госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек рассказал, что большинство граждан страны выбрали российский препарат «Спутник V» при подаче заявки на вакцинацию.

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«На сегодняшний день 28% высказались за прививку вакцины от Pfizer, 40% выбрали «Спутник V», остальным все равно какую», — сообщил он в эфире TV Prva в понедельник, 18 января.

С 6 января в республике началась вакцинация от COVID-19. Использование «Спутника V» было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

В этот же день стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций заключил с правительством Сербии контракт о поставках в страну 2 млн доз препарата «Спутник V».

30 декабря в республику была доставлена первая партия российской вакцины. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

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