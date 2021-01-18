В Сербии большинство граждан выбрали для вакцинации «Спутник V»

Госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек рассказал, что большинство граждан страны выбрали российский препарат «Спутник V» при подаче заявки на вакцинацию.

«На сегодняшний день 28% высказались за прививку вакцины от Pfizer, 40% выбрали «Спутник V», остальным все равно какую», — сообщил он в эфире TV Prva в понедельник, 18 января.

С 6 января в республике началась вакцинация от COVID-19. Использование «Спутника V» было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

В этот же день стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций заключил с правительством Сербии контракт о поставках в страну 2 млн доз препарата «Спутник V».

30 декабря в республику была доставлена первая партия российской вакцины. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.