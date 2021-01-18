Поток мигрантов снизился на 80% в Карелии

В 2020 году в Карелии на 80% упал поток мигрантов. Об этом рассказала начальник управления по вопросам миграции МВД республики Татьяна Жураховская. В 2019 году в регион въехало 360 тыс. иностранцев, в прошлом году цифра сократилась до 70 тыс. человек. На миграционный учет в 2019-м было поставлено около 40 тыс. мигрантов, а в 2020-м - около 12 тысяч.

В настоящее время в республике по разрешению на временное проживание находятся около 900 иностранных граждан, а по виду на жительство — более 1700 мигрантов. Большая часть иностранцев приехала в Карелию из Узбекистана (19%) и Таджикистана (18%). Чуть меньше мигрантов из Беларуси (8%), Украины (7%) и Азербайджана (6%), сообщает ИА «Карелinform».

Вице-премьер России Юрий Трутнев 25 декабря предложил ввести сбор для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке. «Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз — привлекай наших рабочих», — рассказал вице-премьер.