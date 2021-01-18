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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Якутии

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В Якутии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщается на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН в понедельник, 18 января.

Землетрясение произошло в 18:46 (21:46 мск) Алданском районе, его координаты: 57,99 северной широты, 126,54 восточной долготы. Глубина — 15 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

17 января землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Узбекистане, эпицентр подземных толчков находился в Афганистане.

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