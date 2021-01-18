Стало известно о планах Трампа на последний день президентства

Действующий президент США Дональд Трамп 20 января, в последней день в этой должности, проведет военную церемонию. Об этом 18 января сообщила газета The Hill.

Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. После этого Трамп отправится в свое поместье в штате Флорида. Там он вместе со своими сторонниками намерен обдумать свои последующие действия. Отмечается, что до истечения срока своих полномочий Трамп сможет воспользоваться президентским самолетом.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее в понедельник сообщалось о планах Трампа объявить о помиловании или смягчении наказания для 100 человек. Изначально он хотел помиловать две группы людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Тем не менее помощники Трампа заявили, что в последнее время его внимание было сосредоточено на подсчете голосов коллегии выборщиков.

Ожидается, что политик помилует одну группу людей. При этом беспорядки в Вашингтоне и процедура импичмента Трампа сделали менее возможной вероятность самопомилования, а также помилования детей действующего президента и его личного адвоката Руди Джулиани.