В результате аварии на ЦКАД погиб один человек

Один человек погиб в результате ДТП в Московской области, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.

Авария произошла на 251-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) рядом с Новой Москвой, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП фуру развернуло прямо на эстакаде, а ЦКАД оказался перекрыт в обе стороны.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в понедельник в Пермском крае столкнулись микроавтобус и грузовик, пострадали шесть человек.