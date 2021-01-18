На юге ЦАР убиты два миротворца ООН

Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли в результате нападения боевиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 января на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

«Два миротворца из Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) — габонец и марокканец — были убиты в понедельник в 17 км от Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР», — говорится в сообщении.

Боевики устроили засаду миротворческого конвоя. Сообщается, что атаку совершили члены вооруженных формирований «Союз за мир в ЦАР» и «Антибалака». Глава миссии ООН Манкер Ндиайе осудил нападение и заявил, что в организации будут работать с властями республиками в вопросе установления личности боевиков, причастных к инциденту и привлечения их к ответственности.

26 декабря стало известно о гибели трех миротворцев ООН в ЦАР в результате вооруженного нападения неизвестных лиц в Декоа и Бакуме.