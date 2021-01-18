В Ростовской области женщина утопила в ведре новорожденного внука

Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летней жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по версии следствия, утопила новорожденного внука в ведре. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 4 января женщина самостоятельно приняла роды у 23-летней дочери. После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома.

Обвиняемая заключена под стражу. Она полностью признала свою вину в содеянном.

В начале декабря следователи в Чите начали проверку после обнаружения в мусорном баке тела младенца.