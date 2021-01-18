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Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу» о взыскании части долга

Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу» о взыскании части долга

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Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» $246,4 млн задолженности за поставленный газ. Об этом говорится в меморандуме к новому выпуску бондов «Газпрома».

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Решение суда было вынесено 17 сентября 2020 года. Иск против «Молдовагаза» «Газпром» подал в декабре 2019 года, передает ТАСС 18 января.

На прошлой неделе глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что предприятию в 2020 году удалось сэкономить более $40 млн благодаря закупкам газа по контракту с «Газпромом».

Молдавия 31 декабря продлила действующий с «Газпромом» контракт на поставку газа в республику до конца 2021 года.

В конце ноября 2020 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет признавать долг за российский газ, поставленный Приднестровью. Она заверила, что на правом берегу Днестра долгов «Газпрому» почти нет. Молдавия, по ее словам, исправно платила за энергоресурс.

Вместе с тем общий размер долга составляет в настоящее время около $7,5 млрд.

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев счел, что отказ признавать долг идет вразрез с попытками урегулирования ситуации в регионе.

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