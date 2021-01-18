Минтруд предложил опробовать удаленную медико-социальную экспертизу

Министерство труда и социальной защиты России предложило опробовать проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) в дистанционной форме. Эта информация следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предлагается утвердить техническое задание пилотного проекта по отработке подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме, целью которого является отработка новых подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что пилотный проект будет реализован в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года в Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской, Магаданской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Среди целей проекта указываются определение эффективности дистанционного взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами, а также с другими врачами и филиалами главных бюро МСЭ. Телеэкспертные технологии используют для сбора анамнеза, оценки состояния здоровья, внесения данных в государственную систему.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронного сертификата для покупки инвалидами технических средств реабилитации (ТСР), лекарств и продуктов.

Согласно документу, инвалиды и лица, пострадавшие на производстве, смогут использовать электронный социальный сертификат для приобретения технических средств реабилитации. Также он предназначен и для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарствами, а детей-инвалидов — специальными продуктами лечебного питания.

11 декабря Минтруд подготовил проект изменений во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Предлагается в направлении на медико-социальную экспертизу указывать основные данные о состоянии здоровья гражданина. При наличии ранее проведенных медобследований повторное освидетельствование не потребуется.