Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стало известно о планах Трампа на последний день президентства
Мир
Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США
Мир
Минтруд предложил опробовать удаленную медико-социальную экспертизу
Мир
В ДНР назвали неизбежной эскалацию боевых действий из-за позиции Украины
Общество
Глава КЧР заявил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Экономика
Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола
Спорт
Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил перенос ЧМ влиянием политики
Мир
Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины
Экономика
Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу» о взыскании части долга

Минтруд предложил опробовать удаленную медико-социальную экспертизу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство труда и социальной защиты России предложило опробовать проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) в дистанционной форме. Эта информация следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Расписали сессию: ГД ждет около ста конституционных законопроектов
Большая часть новых норм будет внесена президентом и принята этой осенью

«Проектом приказа предлагается утвердить техническое задание пилотного проекта по отработке подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме, целью которого является отработка новых подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что пилотный проект будет реализован в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года в Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской, Магаданской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Среди целей проекта указываются определение эффективности дистанционного взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами, а также с другими врачами и филиалами главных бюро МСЭ. Телеэкспертные технологии используют для сбора анамнеза, оценки состояния здоровья, внесения данных в государственную систему.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронного сертификата для покупки инвалидами технических средств реабилитации (ТСР), лекарств и продуктов.

Согласно документу, инвалиды и лица, пострадавшие на производстве, смогут использовать электронный социальный сертификат для приобретения технических средств реабилитации. Также он предназначен и для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарствами, а детей-инвалидов — специальными продуктами лечебного питания.

11 декабря Минтруд подготовил проект изменений во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Предлагается в направлении на медико-социальную экспертизу указывать основные данные о состоянии здоровья гражданина. При наличии ранее проведенных медобследований повторное освидетельствование не потребуется.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021