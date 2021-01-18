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Глава КЧР заявил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предупредил, что в регионе сохраняется лавиноопасность, и призвал граждан быть осторожными. Об этом он 18 января написал в своем аккаунте в Instagram.

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«Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьезная лавиноопасность, о чем ранее предупреждал информационный центр МЧС. В связи с этим необходимо предпринять все меры безопасности — это касается работы специальных служб и граждан, которые должны быть предельно осторожны», — написал он.

По словам Темрезова, будет продолжена проверка частного и коллективного проживания в поселке Домбай, чтобы уточнить список жильцов.

Ранее в понедельник в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. По предварительной информации МЧС, в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Согласно данным РЕН ТВ, людей было до 20, в том числе дети.

Шесть человек выбрались из-под снега. Еще один человек погиб, им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Очевидцы сообщают о наличии второй жертвы, официально это подтверждено не было. Неизвестной остается судьба двух человек.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Отмечается, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину для спасения канатной дороги, что и спровоцировало сход лавины на горнолыжную трассу.

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