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Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил перенос ЧМ влиянием политики
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Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил перенос ЧМ влиянием политики

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Перенос матчей чемпионата мира по хоккею-2021 из Белоруссии — это следствие политического влияния на спорт. Об этом 18 января заявил бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

Минское соглашение: в IIHF не планируют перенос чемпионата мира – 2021
Белоруссия продолжает подготовку к проведению своей части турнира

«Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. И эта ситуация с чемпионатом мира — это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций», — приводит его слова ТАСС.

Быков подчеркнул, что ему неизвестна степень готовности провести чемпионат мира в одиночку, однако отмена турнира станет «тяжелым ударом» для болельщиков. Поэтому он предложил провести мировое первенство совместно в России и Белоруссии.

Ранее в этот день IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее.

Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам генерального секретаря Латвийской хоккейной ассоциации Виестурса Козиолса, Латвия способна самостоятельно провести турнир в случае строительства быстровозводимой арены.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, где после прошедших в августе президентских выборов продолжаются акции протеста.

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