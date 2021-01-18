Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола

Газовоз «Кристоф де Маржери» впервые в январе осуществил доставку партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути (СМП) без сопровождения ледокола. Об этом в понедельник, 18 января, сообщается на сайте «Совкомфлота».

«16 января в 20:20 мск газовоз «Кристоф де Маржери» достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе Северного морского пути (СМП) в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в сообщении.

Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили.

«На всем протяжении трассы СМП «Кристоф де Маржери» осуществлял самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола, при этом поддерживая безопасную с учетом ледовой обстановки и ограниченной видимости скорость», — уточнили в «Совкомфлоте».

Согласно результатам перехода, коммерческая перевозка грузов в восточном секторе российской Арктики в осенне-зимний период становится возможна на один-два месяца позже, что позволяет приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП. Это поспособствует реализации национальных планов по увеличению грузопотока в акватории Севморпути и развитию транзитного потенциала этой транспортной артерии, отмечают в компании.

Министр транспорта России Виталий Савельев по видеосвязи принял доклад капитана судна Сергея Геня об успешном завершении перехода. Он поздравил компанию «Совкомфлот» с этим событием и выразил капитану и экипажу судна благодарность.

В ноябре сообщалось, что в России разработают инновационные беспилотные танкеры и газовозы для освоения северных месторождений углеводородов. С помощью машинного зрения и спутниковых снимков они смогут оценивать окружающую обстановку и самостоятельно принимать решения о совершении маневров.