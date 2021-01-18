Джефф Монсон открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грепплинга

Американский и российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон открыл в Уфе спортивную школу. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

«Тот самый случай, когда дружба – это не только личное, но и полезное для общества - уговорил Джеффа Монсона, выдающегося спортсмена и замечательного человека, открыть в Уфе школу джиу-джитсу и грепплинга. А ещё ему сегодня полтинник! И, уверен, он тысячи наших детей сделает намного сильнее», – цитирует Хабирова «МедиаКорСеть».

Джефф Монсон является депутатом горсовета Красногорска Московской области. В январе 2009 года в Вашингтоне Монсона обвинили в злоумышленном причинении вреда имуществу первой степени за то, что он совершил акт вандализма, нарисовав краской символы анархии и мира, а также сделав надписи «нет нищете» и «нет войне» на колоннах Капитолия.