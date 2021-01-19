Продажи в фитнес-индустрии в новогодние праздники упали на 14%

В период новогодних каникул объем продаж услуг спортзалов в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявили «Известиям» в службе аналитики «Платформы ОФД», которая ежедневно обрабатывает по 44 млн чеков с онлайн-касс в России.

Средний чек покупки услуг фитнес-центров в указанный период составил 3 588 рублей, что на 17% ниже, чем годом ранее.

Объем продаж на спортивные товары, позволяющие тренироваться самостоятельно, в этот период в денежном выражении вырос на 7%. Средний чек составил 3 387 рубля, что на 38% выше, чем в прошлом году.

В декабре падение продаж услуг спортзалов составило 20-30% год к году, сообщили «Известиям» в сетях «X-Fit» и «Территория Фитнеса».

После локдауна индустрия сможет полностью восстановиться за год-два в лучшем случае, считают в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. За это время многие клубы рискуют уйти с рынка. Некоторым пришлось закрыть филиалы.

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