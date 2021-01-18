Handelsblatt: США намерены ввести новые санкции по «Северному потоку – 2»

США намерены ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 18 января, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Уточняется, что судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец попадут под новые санкции Соединенных Штатов во вторник, 19 января, на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен конгрессом.

Издание отмечает, что это первый случай, когда США не просто пригрозили задействованным в строительстве газопровода компаниям санкциями, но и вводят их.

В чем именно будут заключаться меры против «Фортуны» пока не уточняется. Предполагается, что владелец судна потеряет доступ к финансовой системе США и рынку Северной Америки.

«Фортуна» стала главным кандидатом на достройку трубопровода в последние недели. С декабря 2020 года «Фортуна» уложила 2,6 км труб в водах Германии.

15 января стало известно, что Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» до конца мая.

Ранее, 13 января, госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.